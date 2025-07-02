Cevdet Yılmaz ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruya, "Artık Türkiye sivil bir iradeyle oluşturulmuş anayasayı hak eden bir ülke. Asıl çalışma Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Olabilecek en geniş mutabakatla yapılması gerekli bir çalışma. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'ye bu anayasayı kazandırmayı umuyoruz. Toplumsal mutabakatla bu tartışmayı geride bırakmalıyız. İçerikten ziyade genel yaklaşım önemli diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

ERDOĞAN - DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti arasındaki görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Yılmaz, "Bütün partilerin katkılarıyla sürecin sağlıklı ilerleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

PKK’nın kurucusunun örgüte "kendinizi feshedin” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Örgüt de bu konuda karar aldı. Kısa zamanda sahada somut şekilde silah bırakma süreci görülecek. Ancak bu zaman alacak bir süreç. Süreci titizlikle takip edeceğiz. Önemli ve olumlu bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz" diye konuştu.

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Terör örgütünün feshiyle ilgili gerekli düzenlemelerin Meclis'te kurulacak komisyon tarafından ele alınacağını belirtti.

SURİYE İLE YENİ DÖNEM İLİŞKİLERİ

"Suriye'nin egemenliğine saygılıyız" diyen Yılmaz, istikrarlı ve bütün unsurları kapsayan bir yönetim istediklerini söyledi. "SDG gibi yapıların bu süreçte olmaması gerekiyor. Yapılan anlaşmanın ilerlemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"316 BİN SURİYELİ DÖNDÜ"

Yılmaz, 8 Aralık’tan bu yana 316 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü bildirdi.

ABD’NİN SURİYE POLİTİKASI

ABD’nin büyükelçisinin açıklamalarına katıldığını belirten Yılmaz, "Yeni Sykes-Picot’a ihtiyaç yok. Yaptırımların kaldırılması önemli" dedi.

F-35 VE EUROFİGHTER SÜRECİ

F-35 programı ve Eurofighter alımıyla ilgili müzakerelerin ilgili kurumlarca sürdüğünü söyleyen Yılmaz, "Sınırların kaldırılması gerekiyor. Almanya, Fransa ve İngiltere ile olumlu bir gidişat var" değerlendirmesinde bulundu.

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CHP KURULTAYI TARTIŞMALARI

CHP’de yaşanan "mutlak butlan" tartışmasını iç mesele olarak nitelendiren Yılmaz, "Şikayet eden de edilen de CHP’liler. Bu, CHP’nin kurumsal yapısıyla ilgili bir durum değil. Siyaset etiği açısından yaşanan tablo üzüntü verici. ‘Mahkeme kararını tanımam’ demenin geçerliliği yok" dedi.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomide dengeli büyümeyi sürdürdüklerini kaydeden Yılmaz, "Enflasyonu düşürürken istihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz. İlk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. Merkez Bankası rezervleri 155 milyar doları aştı. Bütçe harcamaları artmadı, limit dahilinde gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Enflasyonun birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Son 12 ayda enflasyon 40 puandan fazla düştü. Yıl sonunda 20’li rakamları göreceğiz. Gelecek yıl ise 10’lu rakamlara ineceğiz" dedi.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI

Kamu işçilerine son dönemde önemli zamlar yapıldığını belirten Yılmaz, “Kamu işçilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

ÖTV ZAMMI

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla ilgili henüz tam karar verilmediğini söyleyen Yılmaz, "Değerlendirilecek" dedi.