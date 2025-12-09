Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı uzun konuşmada 2026 yılı bütçesini anlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yılmaz konuşmasında "büyüme" kelimesini tam 60 kez kullandı. Buna karşın, esnaf sadece beş kez, asgari ücretli ve memurlar üç kez, işçiler ise dört kez dile getirildi. Emekliler ise 60 sayfalık bütçe metninde yalnızca altı kez yer buldu.

‘Büyüme’ terimi hissetmeyen kesim ise vatandaş olmuştu. Veriler ise bu gerçekliği ortaya çıkarıyor.

GERÇEK BAMBAŞKA

Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 bin liraya, yoksulluk sınırı da 97 bin 159 liraya yükseldiğini belirtmişti.

Milyonlarca vatandaşın maaşı ise açlık sınırını geçemiyor. En düşük emekli maaşı, Temmuz 2025 zammıyla birlikte 16 bin 881 TL'ye geldi. Şu anda bir işçi kesintiler ile net ödeme 22 bin 104 TL düzeyinde maaş alıyor.

Hal böyleyken 2024 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar 172 bin 514 Türk lirası aylık maaş alıyor.