Cevdet Yılmaz'dan ABD ile müzakere süreci sinyali! Kritik Halkbank davası açıklaması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı tarifelerin ardından Türkiye’nin ABD yönetimi ile bir müzakere süreci yürüteceğini açıkladı.

Yılmaz, Halk Bankası konusunun da bu süreçte çözüm hedefiyle ele alınacağını söyledi.

"BEKLENTİMİZ BU KONULARIN BİR ÇÖZÜME KAVUŞMASI"

Antalya Diplomasi Forumu'nda Bloomberg’e konuşan Yılmaz, yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkilerindeki pozitif havanın Halk Bankası davasına nasıl yansıyacağı sorusuna şöyle cevap verdi:

“Uzun yıllardır bu konuda haklılığımızı dile getiriyoruz. Önceki dönemde de Sayın Trump’la Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları defalarca ele aldılar. Önümüzdeki süreçlerde de ben inanıyorum ki hem liderler düzeyinde hem farklı seviyelerde bu konular konuşulacaktır, tartışılacaktır. Bu sorunların sona ermesi Türkiye-ABD ilişkileri ve birçok bakımdan faydalı olacaktır.

Temennimiz, beklentimiz bu konuların bir çözüme kavuşması ve NATO’da iki güçlü müttefik olan, birçok ekonomik, ticari ve başka alanlarda gündemi olan iki ülkenin bu konuları geride bırakıp asıl gündemlerine yoğunlaşmaları her iki ülke için de daha faydalı olacaktır diye inanıyoruz.”

Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerinin ardından Türkiye’nin de etki analizleri yaptığını anlatan Yılmaz, “Yakında yapacağımız Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında bu konuları etraflıca değerlendireceğiz” dedi.

HİSSELER FIRLADI

Haber akışının ardından HALKB hissesi yüzde 7'yi aşan primlenmeye sahne oldu.