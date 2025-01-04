Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, en düşük emekli maaşında düzenleme yapacaklarını açıkladı.

En düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız" dedi. Yılmaz, çalışmaların ocak ayı içinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayese edilmesinin doğru olmayacağını aktaran Yılmaz, "Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

“OCAK AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK”

En düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacaklarını vurgulayan Cevdet Yılmaz, "Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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