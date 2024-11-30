Çevirmeye takılan kız polise sorduğu soruyla viral oldu

Trafik ekiplerinin denetim için durdurduğu araçtaki genç kız, ehliyet ve ruhsatını isteyen polis memuruna yönettiği soru ile viral oldu. Video sosyal medyada ardı ardına paylaşılmaya başlandı.

Genç kızını "Abi şimdi beni niye çevirdin? Güzelim diye mi?" diye sorduğu polis memuru ise sakin cevapları ile dikkat çekti.

Genç kızın bu sorusu üzerine polis memuru "O şekilde olmuyor. Şans eseri çeviriyoruz" dedi. "Alkollü olup olmadığınızı anlayamadığımız için kontrol etmek zorundayız" diyen memur genç sürücünün alkol testini yaptıktan sonra "0 promil çıktı, bir de sorgunuzu yapıp sizi gönderelim" diyerek gerekli kontrolleri yaptı.

Polis ve genç kız arasındaki diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.