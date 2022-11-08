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Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü

Yönetmen Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" filmi, 6. Uluslararası Brezilya Film Festivali'nden "En İyi Film" ödülüyle döndü.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:34
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Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü

Ceviz Ağacı Brezilya'dan ödülle döndü
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AA

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve geçen hafta vefat eden Rıza Akın'ın yer aldığı yapımın yurt dışındaki festivallerden toplamda aldığı ödül sayısı 22 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'den yapım destekli film, 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali'nin aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödül aldı.

İran'daki gösterimleri devam eden film, 10 Kasım'da "Taste of Anatolia Film Festivali" kapsamında Londra'da seyirciyle buluşacak.

İtalya'da 28 Kasım-3 Aralık'ta 76'ncısı düzenlenen Salerno Film Festivali'nin ana yarışmasına da seçilen Ceviz Ağacı filminin konusu ise şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terk edilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati, cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin bin bir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde şerefli bir insan olmanın imkanını sorguluyor."

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