Ceviz, badem ve fındığı geride bırakan sürpriz kuruyemiş! Vitamin bombası bu kuruyemiş

Sağlıklı beslenme denince akla ilk gelen kuruyemişler genellikle ceviz, badem ve fındık oldu. Ancak son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, pistachionun sağlık açısından diğer kuruyemişleri geride bıraktığını gösterdi.

Kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, kilo kontrolünden antioksidan etkilere kadar pistachio, tam anlamıyla bir vitamin ve mineral deposu olarak öne çıktıç

Pistachio, besin profiliyle bilim dünyasının dikkatini çekti. Antioxidants dergisinde yayımlanan bir çalışma, pistachionun yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Çalışma, pistachionun polifenol ve E vitamini açısından zengin olduğunu, bu sayede oksidatif stresi azalttığını belirtti. Ayrıca, Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir inceleme, pistachionun tam bir protein kaynağı olduğunu ve tüm esansiyel amino asitleri içerdiğini doğruladı. Bu özellik, özellikle bitkisel bazlı beslenenler için pistachioyu vazgeçilmez kıldı.

Pistachionun kalp sağlığı üzerindeki etkileri de göz kamaştırıcı. Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından desteklenen bir çalışmada, düzenli pistachio tüketiminin LDL (kötü) kolesterolü düşürdüğü ve HDL (iyi) kolesterolü artırdığı kanıtlandı. Bu, pistachionun ceviz ve badem gibi diğer kuruyemişlere kıyasla kardiyovasküler riskleri daha etkili bir şekilde azalttığını gösterdi.

UZMANLAR NE DİYOR?

ABD’deki UT Southwestern Üniversitesi’nde klinik beslenme doçenti olan Dr. Lona Sandon, pistachionun besin yoğunluğu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Pistachio, yalnızca lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda lif, protein, sağlıklı yağlar ve mikro besinlerle dolu bir güç merkezi. Özellikle E vitamini ve B vitaminleri açısından zengin olması, onu diğer kuruyemişlerden ayırıyor.”

Cleveland Clinic’ten diyetisyen Julia Zumpano da pistachionun kilo kontrolündeki rolüne dikkat çekti:

“Pistachio, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırıyor. Ayrıca kalorilerinin tamamı vücut tarafından emilmiyor, bu da kilo verme diyetlerinde ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.”

Zumpano’nun işaret ettiği International Journal of Molecular Sciences makalesi, pistachionun GLP-1 gibi tokluk hormonlarını artırarak yemek yeme isteğini %36 oranında azalttığını gösterdi.

PİSTACHİOYU ÖZEL KILAN NE?

Pistachionun besin değeri, diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. 28 gram (bir avuç) pistachio, yaklaşık 7 gram protein, 4 gram lif ve günlük E vitamini ihtiyacının %20’sini karşıladı.

Ayrıca, potasyum, magnezyum ve K vitamini gibi mikro besinlerle dolu. Brezilya cevizi yüksek selenyum içeriğiyle bilinirken, pistachio daha dengeli bir mineral profili sunuyor ve aşırı selenyum tüketimi riskini taşımadı.

Fındık, yüksek manganez içeriğiyle enerji üretimine katkıda bulunurken, pistachio hem manganez hem de B6 vitaminiyle beyin sağlığını destekledi.

Ceviz, omega-3 yağ asitleriyle öne çıksa da, pistachionun daha düşük kalorili yapısı ve yüksek antioksidan içeriği, onu günlük diyete daha kolay entegre edilebilir kıldı.

NASIL TÜKETMELİ?

Uzmanlar, pistachionun çiğ veya hafif kavrulmuş olarak tüketilmesini önerdi. Dr. Sandon, “Tuzlu pistachio lezzetli olsa da, sodyum alımını azaltmak için tuzsuz olanları tercih edin” dedi.

Pistachioyu salatalara ekleyebilir, smoothie’lere karıştırabilir veya tek başına atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Günde bir avuç (yaklaşık 30 gram) tüketmek, sağlık faydalarını maksimize etmek için yeterli.

PİSTACHİO YENİ KRAL

Ceviz, badem ve fındık uzun süredir sağlıklı beslenmenin yıldızları olarak görülüyordu, ancak bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri pistachionun tahtı devraldığını gösterdi.

Kalp dostu yağlar, yüksek lif, tam protein ve antioksidanlarla dolu bu yeşil kuruyemiş, sağlıklı yaşamın yeni favorisi. Siz de diyetinize pistachio ekleyerek bu besin bombasından faydalanabilirsiniz!