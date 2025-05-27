Ceviz büyüklüğünde dolu Şavşat’ı vurdu! Tarlalar beyaza büründü, çiftçinin emeği heba oldu!

Nurbay Usta-Artvin/YENİÇAĞ

Artvin’in Şavşat ilçesinde bugün saat 15.00 civarında başlayan dolu yağışı, ilçe merkezi ve çevre köyleri etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yoğun yağış sonrası her yer beyaza büründü; meyve bahçeleri, sebze tarlaları ve ekili alanlar zarar gördü.

Yerel halk, ceviz büyüklüğündeki dolunun özellikle yeni çiçek açan meyve ağaçlarına ve filizlenen sebzelere büyük zarar verdiğini belirtti.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu herkesi şaşırttı

Tarım alanlarındaki ilk incelemelerde, elma, armut ve kiraz bahçelerinde ciddi kayıplar tespit edildi; yeni ekilen sebze fidanları da zarar gördü. Ayrıca buğday ve arpa gibi tahıllarda ezilme ve kırılmalar gözlendi.

Yetkili kurumlar, vatandaşların talebi doğrultusunda zarar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade ederek, çiftçilere destek olacaklarını vurguladı.

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Zarar gören üreticilere yardım için ilgili birimlerle görüşüleceği belirtildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde benzer hava olaylarının olabileceğini söyleyerek vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.