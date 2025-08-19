Ceviz kanserle savaşta yeni umut mu? İşin uzmanları anlattı

Kalın bağırsak kanseri, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu. Ancak son bilimsel araştırmalar, günlük diyetimize ekleyebileceğimiz basit bir besinin, bu hastalığa karşı güçlü bir koruma sağlayabileceğini gösterdi: Ceviz.

Uzmanlar, cevizin içerdiği biyoaktif bileşenlerin kanser hücrelerinin çoğalmasını baskıladığını ve tümör oluşumunu engelleyebileceğini ortaya koydu.

Günde sadece birkaç ceviz tüketmenin, kalın bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

ABD’deki Connecticut Üniversitesi’nden Dr. Daniel Rosenberg liderliğinde yürütülen bir araştırma, cevizin kalın bağırsak kanseri üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Çalışmada, cevizin omega-3 yağ asitleri, E vitamini, bitki sterolleri ve pedunculagin gibi polifenolik bileşenlerinin kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği ve tümör oluşumunu baskıladığı belirlendi.

Dr. Rosenberg, “Ceviz, tek bir mucize bileşen yerine, birden fazla biyoaktif maddenin sinerjik etkisiyle kanserle mücadelede etkili oluyor. Bu, cevizi diyetin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor” dedi.

İngiltere’deki Bowel Cancer UK’den Dr. Lisa Wilde da bu görüşü destekledi. Wilde, “Cevizdeki lif içeriği, bağırsak hareketlerini düzenleyerek zararlı maddelerin bağırsak duvarlarıyla temas süresini azaltıyor. Bu, kalın bağırsak kanseri riskini düşürmede kritik bir rol oynuyor” açıklamasında bulundu.

Araştırmalar, cevizin iltihaplanmayı azaltan omega-3 yağ asitleri ve hücre hasarını önleyen E vitamini gibi bileşenlerinin, kanser oluşumunu engellemede önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca bitki sterolleri, tümörlerin büyümesini destekleyen yeni kan damarlarının oluşumunu inhibe ederek kanserle mücadelede güçlü bir destek sağladı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, cevizin kanser önleyici etkisinin, içerdiği besinlerin birleşik gücünden geldiğini vurguladı. Willett, “Ceviz, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak değerlendirilmeli. Tek başına mucizevi bir çözüm değil, ancak dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle birleştiğinde kanser riskini azaltmada önemli bir katkı sağlayabilir” dedi.

CEVİZ NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, cevizin kanser önleyici faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için doğru tüketim yönteminin önemine dikkat çekti.

Dr. Rosenberg, cevizin çiğ veya hafif kavrulmuş olarak tüketilmesini önerdi:

“Aşırı ısı, cevizin hassas omega-3 yağ asitlerini ve antioksidanlarını yok edebilir. Şeker veya tuzla işlenmiş formlardan kaçınılmalı.”

Günlük önerilen miktar ise yaklaşık 56-60 gram, yani 5 tam ceviz. Bu miktar, taze meyveler, yapraklı yeşillikler ve tam tahıllarla birlikte tüketildiğinde koruyucu etkisini daha da artırdı.

KALIN BAĞIRSAK KANSERİ: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2020 yılında dünya genelinde 1,9 milyondan fazla yeni kalın bağırsak kanseri vakası teşhis edildi ve bu hastalığa bağlı 930 binden fazla ölüm gerçekleşti.

Türkiye’de ise kalın bağırsak kanseri, tüm kanser türleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Uzmanlar, erken teşhisin hayati önem taşıdığını ve düzenli taramaların kanser riskini azalttığını vurguladı.

Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olan bireylerde risk daha yüksek. Bu nedenle, uzmanlar 40 yaşından itibaren taramalara başlanmasını ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesini önerdi.

CEVİZ TÜKETİMİ: BASİT AMA ETKİLİ BİR ADIM

Cevizin kanserle mücadeledeki potansiyeli, bilim dünyasında heyecan uyandırdı. Ancak uzmanlar, cevizin tek başına bir tedavi yöntemi olmadığını, sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Günde sadece beş ceviz tüketerek, kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak mümkün. Taze meyve ve sebzelerle zenginleştirilmiş bir diyet, düzenli egzersiz ve sigara-alkol tüketiminden uzak durmak, bu ölümcül hastalığa karşı güçlü bir savunma hattı oluşturabilir.

Dr. Wilde, “Ceviz, bağırsak sağlığını destekleyen bir süper besin. Ancak, kanserden korunmak için bütüncül bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, cevizin etkisini kat kat artırabilir” dedi.

Kalın bağırsak kanserine karşı mücadelede, doğanın bu küçük ama güçlü armağanı ceviz, sofralarımızda daha fazla yer almayı hak etti.