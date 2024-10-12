Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başladı

Festival, yöresel kültürün önemli bir parçası olan Kaman cevizi üzerine odaklandı ve ceviz üreticileri ile tüketicileri bir araya getiren bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Festivalin açılışı, Kaman'ın kültürel mirasını yansıtan Abdallar Grubu'nun davullu zurnalı gösterisi ile yapıldı. Etkinlikte yerel halkın yanı sıra, çevre illerden de birçok katılımcı festivale ilgi gösterdi. Kaman Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ana amacı, Kaman cevizini daha geniş kitlelere tanıtarak hem ekonomik hem de kültürel anlamda ilçeye katkı sağlamak oldu. İlçe meydanında kurulan stantlarda ülke genelinden esnafın yer aldığı yöresel ürünlerin sergisi yapılırken, aynı zamanda müzik grupları ve sanat etkinlikleri de festivale ayrı bir renk kattı.

Festivalin en dikkat çeken kısımlarından biri ise ceviz üreticileri için ayrılan özel stantlardı. Bu alanlarda Kaman cevizi, üretim süreci ve ilçe ekonomisine katkıları üzerine bilgilendirme yapıldı. Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, festivale dair yaptığı konuşmada Kaman cevizinin, aroması ve kalitesiyle ülke genelinde bilinen bir ürün olduğunu vurguladı. "Bu yıl hasat oldukça verimli geçti, kaliteli cevizler toplandı. İlçemizde bu önemli ürünü kutlayan ve tanıtan en güzel festivali düzenlemek için çalıştık" diyen Demirci, Kaman cevizi sayesinde ilçenin ekonomik kalkınmasının hızlandığını ifade etti.

Demirci, festivalin üreticiler ve tüketiciler arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti. "Üreticiler ile tüketiciler burada bir araya geliyor. Ürünlerin fiyatları uygun seviyelerde tutuldu, bu da herkesin memnuniyetini sağladı. Bu festival, ilçemize önemli bir katma değer sunuyor" şeklinde konuştu. Festival öncesinde pazar yerinde yapılan düzenlemeler sayesinde daha düzenli bir satış ortamı sağlandığını da sözlerine ekledi.

Festivalde ayrıca genç üreticilerin de desteklenmesi dikkat çekti. En genç üretici olan Yunus Göçmen, ceviz bahçesinden topladığı ürünleri festivalde satarak okul harçlıklarını çıkartıyor. Göçmen, "Bu festivalde cevizlerimi satarak kazandığım parayla okul masraflarımı karşılıyorum" diyerek, genç yaşta üretime katkı sağlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

Festival, sadece yerel halkın değil, aynı zamanda Kırşehir il merkezi ve çevre illerden gelen birçok ziyaretçinin de ilgisini çekti. Çok sayıda siyasetçi ve bürokratın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, bölgenin ekonomik ve kültürel yaşamına katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.