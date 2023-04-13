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Ceviz vücut yağlarını eritir mi

Onlarca yararı bulunan ceviz ile ilgili yapılan bi araştırma vücuttaki yağların eritilmesiyle ilgili. İşte,"Ceviz vücut yağlarını eritir mi?" sorusunun yanıtı...

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:03
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Ceviz yağları eritiyor mu

Ceviz vücut yağlarını eritir mi
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Barcelona Hastanesi Kliniğinde yapılan araştırmalarda, çalışmayı 24 katılımcı yürüttü. Yarısı normal kolestrol seviyesinde, diğer yarısının da orta ölçünün daha yüksek düzeyinde kolestrolü vardı. Bir haftada her bir gruba, salam ve peynir olmak üzere yağ oranı yüksek iki besin yedirildi. Bir öğün yemek boyunca araştırmacılar yemeğe 5 çay kaşığı zeytin yağı ekledi. Araştırmacılar haftanın sonuna kadar, diğer öğüne 8 kabuksuz ceviz ilave ettiler.
Amerikan Kolejinin Kardiyoloji gazetesinde yapılan bir araştırmaya göre, yemeklerden sonra ceviz yemek, vücuttaki sağlığa zararlı yağları ve kan damarlarındaki yağların bozucu etkilerini azaltabiliyor.

Testler sonrasında, yüksek doymuş yağ oranı olan yemeklerde, zeytin yağı ve cevizlerin atardamarlardaki tehlikeli iltihap ve oksitlenmeyi her öğün sonrasında azaltmaya yardımcı olduğunu görüldü. Buna rağmen cevizler zeytinyağından farklıdır. Ceviz, aynı zamanda atardamarların, elastikiyet ve esnekliğini korumaya yardımcı olur. Eşit olarak daha yüksek kolestrolü olan katılımcılarda, cevizin bunlara yardımcı olduğu görülmüş.

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