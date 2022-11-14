Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Akciğerleri yeniliyor. Faydalarını say say bitmiyor

Cevizin iç kısmında yer alan ceviz zarı, zengin bir vitamin ve mineral kaynağı. Ceviz zarı olarak bilinen kabuklu yapının demlenmesiyle de şifalı bitki çaylarından olan ceviz zarı çayı elde edilir.

FAYFALARI

Ceviz zarı çayı faydaları ise şu şekildedir:

Akciğer sağlığını korur ve öksürüğün giderilmesinde önemli rol oynar.

Vücuttan toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur.

Balgam söktürücü etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

Nezle, grip gibi hastalıkların tedavisinde yardımcı rol alır.

Bağırsakta oluşan bakterilerin giderilmesine yardımcıdır.

Ağız sağlığına iyi gelir.

Ceviz zarı çayının gargara olarak kullanılması durumunda ağızda oluşan yaraları iyileştirici etkisi vardır.

Astım rahatsızlığının tedavisinde destekleyici olarak tüketilir.

Saç durulama suyu olarak kullanıldığında saçta oluşan kepek oluşumunun önüne geçer.

NASIL YAPILIR

Cevizin içerisinde yer alan ceviz zarının demlenmesiyle hazırlanan bu çayın ılık ve soğuk olarak tüketmek veya kullanmak mümkündür. Özellikle ağız yaralarının giderilmesi amacıyla ceviz zarı çayı kaynatılarak demlenmesinin ardından soğutularak gargara olarak kullanılabilir. Ayrıca saçta oluşan kepeklerin ve saç dökülmelerinin önlenmesi amacıyla da bu çay soğutularak saç suyu olarak kullanılabilir.

ZAYIFLATIR MI

Stres, hormonal değişimler, günlük hayatın yoğunluğu, beslenme düzeninin değişimi gibi pek çok etken fazla kilolara sebebiyet verir. Bu durumda pek çok kişi bu kilolardan kurtulmanın yollarını arar. Bu yollardan ise genellikle tıbbi ilaçlar yerine doğal yöntemler tercih edilir.