Cevizli Köyü'nde yüzyılın su kaynağı bulundu

YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli Köyü’nde yürütülen sondaj çalışmaları, adeta yer altı bereketinin kapısını araladı. Köy muhtarlığının girişimleriyle yapılan sondaj sonrası büyük bir su kaynağı gün yüzüne çıktı. Yıllardır içme ve kullanım suyu konusunda sıkıntılar yaşayan köy halkı için bu gelişme büyük bir sevinçle karşılandı.

Köy muhtarı Bayram Dursun, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Köyümüzün su ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi imkanlarımızla sondaj çalışmasına başladık. Allah’a şükürler olsun ki çok güçlü bir kaynağa ulaştık. Bu su sadece bir kaynak değil; çocuklarımızın geleceği, tarlalarımızın bereketi, köyümüzün yeniden dirilişidir. Elbette böylesine büyük bir nimeti halkımızın hizmetine sunmak için ciddi maliyetler gerekiyor. Bu noktada yardımseverliğiyle gönüllerimizde taht kurmuş, köyümüzün gururu olan kıymetli evladımız iş insanı Murat Sural bey ile görüştüm. Kendisi tereddütsüz ‘Bu suyu köylümüzün hizmetine kazandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi. Bu söz, bizim için sadece bir destek vaadi değil; birlik ve kardeşliğin en güzel göstergesidir.”

Muhtar Dursun, konuşmasının devamında suyun tahlil sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını, olumlu sonuç alınması halinde ise tüm köy halkının faydasına sunulacağını belirterek şunları ekledi:

“Murat Sural bey sadece maddi destek veren biri değildir; o aynı zamanda memleketine olan bağlılığını her fırsatta gösteren gerçek bir gönül insanıdır. Kendisine şahsım, köyüm ve gelecek nesiller adına minnettarım. Bu süreçte alın teri döken, emeği geçen her kardeşime de yürekten teşekkür ediyorum. Bu suyu birlikte bulduk, birlikte akıtacağız.”

Hem su kaynağının büyüklüğü hem de hayırsever iş insanı Murat Sural’ın destek sözü, Cevizli Köyü’nde adeta bayram havası estirdi. Yaşlısından gencine herkes bu gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladı. Köy sakinleri, “Bu su sadece topraktan değil, dualarımızdan fışkırdı” diyerek mutluluklarını dile getirdi.

