Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda toplanan yüzlerce öğrenci: "Verdiğiniz yorgan kefenimiz oldu"
Aydın'da KYK yurdunda ihmal sebebiyle asansör faciasında Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesi öğrencileri harekete geçirdi. İzmir, Ankara'da protestolar devam ederken Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda toplanan yüzlerce öğrenci slogan attı:"Verdiğiniz yorgan kefenimiz oldu"
Aydın'da KYK yurdunda ihmal sebebiyle asansör faciasında Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesi öğrencileri harekete geçirdi. İzmir, Ankara'da protestolar devam ederken Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda toplanan yüzlerce öğrenci slogan attı:
"Verdiğiniz yorgan kefenimiz oldu"