Çevre baskısını motivasyona çevirdi! Aynalarla barıştı

Amasya'da yaşayan 28 yaşındaki 2 çocuk annesi Vesile Kıroğlu, mide bypass ameliyatının ardından 7 ayda 60 kilo vererek 120 kilodan 60 kiloya düştü. Fazla kiloları nedeniyle hem sağlık sorunları yaşayan hem de çevresinden olumsuz tepkiler alan Kıroğlu, doktor tavsiyesiyle Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştiren ve egzersiz yapmaya başlayan Kıroğlu, kısa sürede ideal kilosuna ulaştı. Uzun yıllar kilo problemi yaşadığını belirten Kıroğlu, ikinci hamileliğinde aldığı kilolar sonrası sağlık sorunlarının arttığını ve çocuklarıyla yeterince ilgilenemediğini söyledi. Genç kadın, kilo verme sürecinde ise en büyük motivasyonunun aynada görmek istediği kişi olduğunu ifade etti.

"ÇEVRE BASKISI VE PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ YAŞADIM"

Kilo verme sürecini anlatan Vesile Kıroğlu, "Uzun yıllar kilo problemi yaşadım. Ardından 2'inci kez hamilelik yaşadım ve bu süreçte de çok kilo aldım. Bu yüzden de sağlık sorunları yaşamaya başladım. Çocuklarımla yeterince ilgilenememeye başladım. Üzerimde de bir çevre baskı hissediyordum. Psikolojim de bozulmuştu. Daha sonra çeşitli zayıflama yöntemleri denedim ama uzun vadeli bir sonuç alamadım. O yüzden ameliyat olmaya karar verdim. Ben gastrik bypass ameliyatı oldum. Halk arasında şeker ameliyatı olarak biliniyor. Tüp mide ameliyatı olmak istemedim, çünkü çok kilom vardı. Ameliyat olmaya karar verdikten 2 gün sonra ameliyat oldum. Asıl mevzunun ameliyattan sonraki süreç olduğunu düşünüyorum. İlk 10 gün sancılı geçti ama sonra hepsi birden geçti. Daha sonra rahatlamaya başladım. Başlarda rahat bir şekilde yürüyememe rağmen şimdilerde 1 buçuk saat aralıksız yürüyebiliyorum" ifadelerini kullandı.

"120 KİLODAN 60 KİLOYA DÜŞTÜM"

7 ayda 60 kilo verdiğini söyleyen Kıroğlu, "Bundan 7 ay önce bu ameliyatı oldum. 120 kilodan 60 kiloya düştüm. Doktorun belirlediği ideal kiloya ulaştım. Toplamda 60 kilo verdim. Gayet rahatım. Hayat kalitem, yaşam standartlarım ve psikolojim tamamen düzeldi. Yani en basit örneği çocukları parka götürdüğüm zaman onların peşinden gidemiyorken şu an onlarla oymuyorum. Her şeyi daha rahat yapabiliyorum. Nefes alışım bile değişti. Kilo verme sürecimdeki en büyük motivasyonum: Aynada görmek istediğim bendi. Tek motivasyonum bendi. Aynada kendimi görmek istediğim gibi görene kadar pes etmedim. Çok zorlu bir süreçti, psikolojim bozuldu ama pes etmedim. Çünkü bunlar da sürece dahil. Benim tek korkum tekrar kilo almaktı. Bunun için de psikolojik destek aldım. Bu süreç hala devam ediyor. Bu süreçte zorlandığım için yemek yiyemedim. Tekrar kilo alma korkusu başladı. Doktorum anoreksiya başladığı teşhisi koydu ve destek almam gerektiğini söyledi. Ben 28 yaşında 2 çocuk annesi bir kadınım. Kilo verme sürecindeki savaşımı kazandım. Çok zorlu bir süreç olduğunu biliyorum ama imkansız değil. Sabır ve mücadele çok önemli. Ama herkes yapabilir" diye konuştu.