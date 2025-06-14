Çevre bilincini artırmak için doğa yürüyüşü düzenlediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çevre bilincini artırmak için doğa yürüyüşü düzenlediler

SUBÜ Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen "Doğaya Dönüşüm" isimli projelerini hayata geçirdi.

SUBÜ Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen "Doğaya Dönüşüm" isimli projelerini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde topluluk üyesi öğrenciler, Sakarya'nın doğal güzelliklerinden Maden Deresi ve Doğançay Şelalesi'nde doğa yürüyüşü yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan "Doğaya Dönüşüm" projesini hayata geçirdi. Proje ile öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve doğayla iç içe vakit geçirerek ekolojik farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Proje çerçevesinde topluluk üyesi öğrenciler, Sakarya'nın doğal güzelliklerinden Maden Deresi ve Doğançay Şelalesi'nde doğa yürüyüşü yaptı. Doğayı gözlemleme ve yeni yerler keşfetme fırsatı yakalayan öğrenciler, doğa yürüyüşünün yanı sıra çevre temizliği de yaparak doğal alanların korunmasına katkı sağladı.

Çevre bilincini artırmak için doğa yürüyüşü düzenlediler

Çevre bilincini artırmak için doğa yürüyüşü düzenlediler

Çevre bilincini artırmak için doğa yürüyüşü düzenlediler

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