Çevre kirliliğine sessiz kalınmadı: 3 milyon lira para cezası

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevre temizliğini tehdit eden uygunsuz atık bırakma olaylarına karşı cezai işlemlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde uygunsuz şekilde kaldırım ve caddeye atık eşya bırakan kamyonet şoförlerine “Kabahatler Kanunu” kapsamında toplam 20 bin lira idari para cezası kesti.

“KALDIRIMA VE CADDEYE ATIK BIRAKANLARA CEZA”

Ekipler, 3 Eylül'de Gülbahar Mahallesi Şekerciler Sokak’ta bir kamyonetten kaldırıma uygunsuz şekilde atık eşya bırakıldığını belirledi. Zabıta ekipleri, kamyonet şoförüne 8 bin lira ceza uyguladı. 8 Eylül'de de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı’nda bir kamyonetten caddeye atık eşya bırakıldığı belirlendi. Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi gereğince kamyonet şoförüne 12 bin lira ceza kesildi.

“9 AYDA 586 KİŞİYE CEZA”

Şişli Belediyesi’nin verilerine göre, 1 Ocak – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında çevreyi kirletenlere yönelik yapılan denetimlerde 586 kişiye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası kesildi.

VATANDAŞLARA UYARI: “ÇÖZÜM MERKEZİ’Nİ ARAYIN”

Belediye yetkilileri, kullanılmayan ev eşyaları ve tadilat atıklarının (moloz) Şişli Belediyesi tarafından belirlenen günlerde düzenli olarak toplandığını hatırlattı. Vatandaşların atık bırakmadan önce 444 31 12 Çözüm Merkezi’ni arayarak bilgi vermesi gerektiği vurgulandı.

Belirlenen günler dışında izinsiz bırakılan atıklarla ilgili idari para cezası uygulanacağı da açıklandı.