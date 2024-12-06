Çevre koruma harcamaları bir yılda yüzde 57 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait çevre koruma harcamalarına açıkladı. Buna göre, çevre koruma harcamaları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 56,87 artarak toplam 224,6 milyar lira oldu. Çevre koruma harcamalarının yüzde 66,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 5,1'i hanehalkları tarafından yapıldı.

TÜİK, 2023 çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre çevre koruma harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 56,87 artarak toplam 224,6 milyar lira oldu. Çevre koruma harcamalarının yüzde 66,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 5,1'i hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 63,3'ü atık yönetim hizmetlerinden, yüzde 14,7'si atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 8,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 5,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 2,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve yüzde 5,6'sı ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 14,9 azalarak 38,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 77,5'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 22,5'i ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıladaki oranı 2022'de yüzde 0,95 iken, 2023'te 0,85 olarak gerçekleşti.