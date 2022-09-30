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Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını bildirdi. Temel atılacak iller de belli oldu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 11:26
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Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı açıkladı sosyal konut temeli atılacak 17 il belli oldu

Sosyal konutta temel atılacak 17 il belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, "İlk Evim" projesinde 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de atılacağını bildirildi.

Proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacağını bildiren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."

 

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