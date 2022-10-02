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İLBANK'tan Samsun'a 660 milyon liralık destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), 16 projeyi tamamlayarak Samsun'a toplam maliyeti 465 milyon lira olan yatırım yaptı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 10:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası 16 projeyi tamamlayarak Samsun'a toplam maliyeti 465 milyon lira olan yatırım yaptı

İLBANK'tan Samsun'a 660 milyon liralık destek
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İLBANK'tan alınan bilgiye göre, Samsun'da içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yollarına kadar birçok alanda projeler yürütülüyor.

İller Bankası, toplam maliyeti 465 milyon lira olan 16 projeyi tamamladı.

Bu kapsamda, Samsun Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama tesisi, bisiklet yeşil yürüyüş yolu, meydan ve yer altı mekanik otopark yapımı, SASKİ Genel Müdürlüğü atık su ve yağmur suyu inşaatı, Havza içme suyu arıtma tesisi, Salıpazarı atık su arıtma tesisi, Bafra Belediyesi sıfır atık geliştirme merkezi, Çarşamba Belediyesi katı atık düzenli depolama tesisi yapıldı.

İlkadım, Tekkeköy ve Terme belediyelerinin yol, kaldırım ve bisiklet yolu yapımı, Vezirköprü Belediyesi kır evleri ve idari bina yapımı ile restorasyon çalışmaları olmak üzere toplam 24 altyapı ve üstyapı projesi tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

SON 20 YILDA 4,4 MİLYAR LİRALIK 250 PROJE

Toplam yatırım bedeli 195 milyon lira olan içme suyu inşaatı, hizmet binası, kitap kafe, çevre düzenlemesi, yol yapım onarım işleri, mekanik otopark, gasilhane ve terminal binası olmak üzere 10 proje için çalışmalar devam ediyor.

İller Bankasının finansman ve teknik desteğiyle Samsun'da son 20 yılda toplam 4,4 milyar lira değerinde 250 proje tamamlandı.

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