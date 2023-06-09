ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI

Yayın Tarihi:

Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

Ulus-Anıt-Kale-Seymen Emlak Müdürlüklerinden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra NoDosya NoİlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Saatiİhale Tarihi
106060109439MamakKusunlar5079724.866,004.866,00Ticaret Alanı10.705.200,002.141.040,0013:3019.06.2023
206010107207AltındağKaracaören2300317.423,347.423,34Konut Alanı9.279.200,001.855.840,0014:0019.06.2023
306060106309MamakKusunlar5027452.973,002.973,00Konut Alanı5.351.400,001.070.280,0014:3019.06.2023
406060106319MamakKusunlar50298193.000,003.000,00Konut Alanı5.100.000,001.020.000,0014:4019.06.2023
506060107426MamakKarşıyaka797714.420,0014.420,00Bağ Bahçe Düzeni5.850.000,001.170.000,0014:5019.06.2023
606060107425MamakKarşıyaka797612.046,0012.046,00Bağ Bahçe Düzeni4.900.000,00980.000,0015:0019.06.2023
706060109777MamakKüçükkayaş52374203.069,00751,00Konut Alanı2.405.000,00481.000,0014:5019.06.2023
806040105627GölbaşıHacılar1628112.250,001.950,00Konut Alanı8.800.000,001.760.000,0009:0020.06.2023
906040105626GölbaşıHacılar1628102.250,001.506,00Konut Alanı6.800.000,001.360.000,0009:1020.06.2023
1006040109723GölbaşıHacılar11016023.000,003.000,00Konut Alanı6.000.000,001.200.000,0009:2020.06.2023
1106080107016YenimahalleSusuz63249128.187,144.207,85Konut Alanı33.000.000,003.300.000,0010:0021.06.2023
1206070101793SincanYenikent İmar136316.890,006.890,00Sosyal Tesis Alanı19.500.000,001.950.000,0010:3021.06.2023
1306200104811KahramankazanSaray325523.237,002.633,41Sanayi ve Depolama Alanı13.500.000,002.700.000,0011:0021.06.2023
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde;
Sıra nosu (1-2) olan taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, sıra nosu (11-12) olan taşınmazlar Kale Emlak Müdürlüğünce ve sıra nosu (13) olan taşınmaz da Seymen Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, diğerleri aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak Komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
3-Kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacak taşınmazlarda, istenilen belgeleri içeren belgelerle birlikte usulüne uygun hazırlanacak teklif mektubunun,
İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
4-Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçden (3) fazla olması durumunda bu işlem geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç (3) teklif sahibi istekliyle, bu üç (3) teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu isteklilerde dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıracaktır.
5-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
8-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir.
9-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
10-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 417 71 71)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01838600