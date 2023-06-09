ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANI

Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

Ulus-Anıt-Kale-Seymen Emlak Müdürlüklerinden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06060109439 Mamak Kusunlar 50797 2 4.866,00 4.866,00 Ticaret Alanı 10.705.200,00 2.141.040,00 13:30 19.06.2023

2 06010107207 Altındağ Karacaören 23003 1 7.423,34 7.423,34 Konut Alanı 9.279.200,00 1.855.840,00 14:00 19.06.2023

3 06060106309 Mamak Kusunlar 50274 5 2.973,00 2.973,00 Konut Alanı 5.351.400,00 1.070.280,00 14:30 19.06.2023

4 06060106319 Mamak Kusunlar 50298 19 3.000,00 3.000,00 Konut Alanı 5.100.000,00 1.020.000,00 14:40 19.06.2023

5 06060107426 Mamak Karşıyaka 797 7 14.420,00 14.420,00 Bağ Bahçe Düzeni 5.850.000,00 1.170.000,00 14:50 19.06.2023

6 06060107425 Mamak Karşıyaka 797 6 12.046,00 12.046,00 Bağ Bahçe Düzeni 4.900.000,00 980.000,00 15:00 19.06.2023

7 06060109777 Mamak Küçükkayaş 52374 20 3.069,00 751,00 Konut Alanı 2.405.000,00 481.000,00 14:50 19.06.2023

8 06040105627 Gölbaşı Hacılar 1628 11 2.250,00 1.950,00 Konut Alanı 8.800.000,00 1.760.000,00 09:00 20.06.2023

9 06040105626 Gölbaşı Hacılar 1628 10 2.250,00 1.506,00 Konut Alanı 6.800.000,00 1.360.000,00 09:10 20.06.2023

10 06040109723 Gölbaşı Hacılar 110160 2 3.000,00 3.000,00 Konut Alanı 6.000.000,00 1.200.000,00 09:20 20.06.2023

11 06080107016 Yenimahalle Susuz 63249 12 8.187,14 4.207,85 Konut Alanı 33.000.000,00 3.300.000,00 10:00 21.06.2023

12 06070101793 Sincan Yenikent İmar 1363 1 6.890,00 6.890,00 Sosyal Tesis Alanı 19.500.000,00 1.950.000,00 10:30 21.06.2023

13 06200104811 Kahramankazan Saray 3255 2 3.237,00 2.633,41 Sanayi ve Depolama Alanı 13.500.000,00 2.700.000,00 11:00 21.06.2023

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazlar karşılarında belirtilen saat ve tarihinde;

Sıra nosu (1-2) olan taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, sıra nosu (11-12) olan taşınmazlar Kale Emlak Müdürlüğünce ve sıra nosu (13) olan taşınmaz da Seymen Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, diğerleri aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilgili Emlak Müdürlüklerince oluşturulacak Komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)

2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birinin verilmesi. (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,

3-Kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılacak taşınmazlarda, istenilen belgeleri içeren belgelerle birlikte usulüne uygun hazırlanacak teklif mektubunun,

İhale başlama saatine kadar ilgili Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

4-Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçden (3) fazla olması durumunda bu işlem geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç (3) teklif sahibi istekliyle, bu üç (3) teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu isteklilerde dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıracaktır.

5-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

8-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ilgili Müdürlüklerde görülebilir.

9-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.