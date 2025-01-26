Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 11 ilde 2025 yılı sonunda toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakanlık, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası A.Ş (İLBANK) iş birliğiyle deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yerlerine ilişkin açıklama yaptı. Bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45’inin teslim edildiği, 24 Ocak Cuma günü de “201 Bininci Konutun Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni”nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya’da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hatay’da 13 bin 980, Malatya’da 6 bin 554, Gaziantep’te bin 535, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Adıyaman’da 6 bin 781, Osmaniye’de bin 921, Adana’da 2 bin 945, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Kilis’te 223, Şanlıurfa’da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580’e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.”

“MURAT KURUM: ‘11 ŞEHİRDE; BUGÜNE KADAR 201 BİN 580 KONUT İLE İŞ YERİMİZİN ANAHTARLARINI TESLİM ETTİK’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen ve bu yıl içinde teslim edilecek konut ve iş yerlerine ilişkin haritalı paylaşım yaptığı belirtilen açıklamada, Kurum’un “Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. 11 şehirde; 174 ayrı alanda 1.900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 201 bin 580 konut ile iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız” ifadesi hatırlatıldı.

Açıklamada, teslim edilecek konutların illere göre dağılımına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“-Adana: 12 bin 522 bağımsız bölüm (11 bin 899’u konut, 89’u iş yeri ve 534’ü köy evi)

-Adıyaman: 43 bin 573 bağımsız bölüm (30 bin 835’i konut, 2 bin 580’i iş yeri ve 10 bin 158’i köy)

-Diyarbakır: 17 bin 577 bağımsız bölüm (16 bin 27’si konut, 251’i iş yeri ve bin 299’u köy evi)

-Elazığ: 13 bin 142 bağımsız bölüm (10 bin 261’i konut, 87’si iş yeri, 2 bin 794’ü köy evi)

-Gaziantep: 29 bin 500 bağımsız bölüm (23 bin 694’ü konut, bin 219’u iş yeri ve 4 bin 587’si köy evi)

-Hatay: 153 bin 248 bağımsız bölüm (133 bin 382’si konut, 9 bin 103’ü iş yeri ve 10 bin 763’ü köy evi)

-Kahramanmaraş: 74 bin 187 bağımsız bölüm (53 bin 976’sı konut, 6 bin 397’si iş yeri ve 13 bin 814’ü köy evi)

-Kilis: 2 bin 861 bağımsız bölüm (1854’ü konut, 4’ü iş yeri ve 1003’ü köy evi)

-Malatya: 79 bin 420 bağımsız bölüm (55 bin 496’sı konut, 10 bin 714’ü iş yeri ve 13 bin 210’u köy evi)

-Osmaniye: 12 bin 218 bağımsız bölüm (9 bin 366’sı konut, 760’ı iş yeri ve 2 bin 92’si köy evi)

-Şanlıurfa: 14 bin 735 bağımsız bölüm (12 bin 69’u konut, 103’ü iş yeri ve 2 bin 563’ü köy evi)"