Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı her yerde aranıyor: Doğa yürüyüşünde kayboldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı her yerde aranıyor: Doğa yürüyüşünde kayboldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Batu Çanakkale’de çıktığı doğa yürüyüşünde kayboldu. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri Batu’yu bulmak için çalışma başlattı.

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için arama çalışması başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşü için Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne gitti. Beraberindeki grup ile Adatepe köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşe başladı.

Bir süre sonra grup Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu görmeyince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleriyle de kayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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