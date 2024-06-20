Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Aziz Erçoban (25) yönetimindeki 43 SE 162 plakalı araç, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda Ulusoy Kavşağı'nda, aynı istikamette ilerleyen Yakup Yıldız (50) idaresindeki 06 EC 4436 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildikten sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan Cemile Yalçıner'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yaralı sürücüler ve araçlarda bulunan Belkız Yıldız (50) ile Hülya Gülsever, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne taşındı.
Kazada vefat eden Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cemile Yalçıner'in cenazesi, incelemelerin ardından hastanenin morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturm başlatıldı.