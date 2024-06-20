Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Kaynak: AA / DHA

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 1

Aziz Erçoban (25) yönetimindeki 43 SE 162 plakalı araç, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda Ulusoy Kavşağı'nda, aynı istikamette ilerleyen Yakup Yıldız (50) idaresindeki 06 EC 4436 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 2

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildikten sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 3

Ekipler, Yıldız'ın kullandığı araçta bulunan Cemile Yalçıner'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 4

Yaralı sürücüler ve araçlarda bulunan Belkız Yıldız (50) ile Hülya Gülsever, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne taşındı.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 5

Kazada vefat eden Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 6

Cemile Yalçıner'in cenazesi, incelemelerin ardından hastanenin morguna gönderildi.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 7

Kazayla ilgili soruşturm başlatıldı.

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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 8
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 9
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 10
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 11
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 12
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 13
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 14
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 15
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 16
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 17
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 18
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Çevre yolunda feci kaza! Ölüler ve yaralılar var 19
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