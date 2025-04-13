Çevreci Belediyeler Birliği'nin toplantısı yapıldı

Çevreci Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Encümen Toplantısı Milas’ta gerçekleştirildi. Toplantıda birlik çalışmaları değerlendirildi ayrıca 2024 Yılı'nın Kesin Hesap ve Faaliyet Raporu'nun mayısta yapılacak toplantıya sevk edilmesine karar verildi.

Çevreci Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Encümen Toplantısı'na katılan Birlik Başkanı ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar, Encümen Üyeleri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Fatma Kaynaş ile Birlik Meclis Başkan Vekili Coşkun Tanış, toplantıya ev sahipliği yapan Milas Belediye Başkanı ve Encümen üyesi Fevzi Topuz’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından toplantı, Milas Belediyesi Hacı Ali Ağa Konağı’nda yapıldı. Birlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, 2024 Yılı Kesin Hesap ve Faaliyet Raporu görüşülerek Mayıs ayı içinde yapılacak 1. Olağan Meclis Toplantısı'na sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, ilerleyen süreçte yürütülecek çalışmalar ve projelere ilişkin kararlar da toplantı gündeminde yer aldı. Birlik Mayıs ayı Encümen Toplantısı'nın 23-24 Mayıs arasında Edremit’te yapılması kararı alındı.