Çevreyi kirletenlere af yok!

Gelişigüzel moloz ve atık döken, kent merkezinde çöp konteyneri yanına veya geri dönüşüm kutularına atıklarını bırakan, konteyner içlerine evsel atık dışında insana ve doğaya zararlı maddeler atan kişiler tespit ediliyor. Son bir aylık uygulamalarda toplam 300 bin TL'yi bulan cezai işlem uygulandı.

İlçenin farklı noktalarına kaçak döküm yapan kişi ve işletmeler, güvenlik kameraları sayesinde tek tek tespit edildi. Elde edilen görüntüler doğrultusunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesine göre idari cezalar kesilirken, bazı vakalar için Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında adli işlemler de başlatıldı.

Hem çevre sağlığına hem de kentin estetiğine ciddi zarar veren atık ve moloz dökümlerinin önüne geçmekte kararlı olan Söke Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Çevreyi kirleten her kim olursa olsun cezai işlem uygulanacak. Denetimler artarak sürecek. Vatandaşlarımızdan çevre kirliliğine karşı daha duyarlı olmalarını, kaçak dökümler veya benzer durumların görülmesi halinde belediyenin ihbar hattına bildirilmesini rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.