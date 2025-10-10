Kaza, İslahiye-Hassa çevreyolunun Kırıkçalı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İ.D.D. (24) yönetimindeki 34 KD 327 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.D. (8) isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk için olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.D., İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.D., acil müdahale gerekliliği nedeniyle daha donanımlı olan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.