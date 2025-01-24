Çevrimiçi değerlendirme platformu, kurumsal eğitimlerde verimliliği standartlaştırıyor

Başarının sırrının öğrenme programlarını şirket stratejisiyle uyumlu kılmaktan geçtiğine dikkat çeken çevrimiçi değerlendirme platformu ise iş dünyasının 2024 karnesini değerlendirirken, yeni yıla dair öngörülerini paylaştı.

2025’e henüz adım attığımız bugünlerde şirketlerin büyüme hedeflerinde temel taşlar yer değiştiriyor, birinci sıraya çalışanlar yerleşiyor. Yapay zekanın kapsama alanını genişlettiği iş dünyasında basamak atlamanın yolu kurumsal eğitimlerden geçiyor. LinkedIn Yönetici Güven Endeksi’ne göre de yapay zekanın etkisindeki bir çağda çalışan becerilerini geliştirmek, artık sadece kişisel değil, organizasyonel başarı için de öncelik haline geliyor.

Şirketlerin başarısının anahtarının öğrenme programlarını iş stratejileriyle uyumlu hale getirmekte ve doğru ölçümlemelerde bulunduğuna dikkat çeken TestInvite Kurucusu Mustafa Ekim, “2024, liderlik gelişimi, dijital beceriler, iletişim ve işbirliği gibi yeteneklerin yanı sıra, özellikle akıl yürütme gibi bilişsel becerilere olan ihtiyacın arttığı bir yıl oldu. Şirketler, hızla değişen iş dünyasında çalışanların kritik düşünme, karar verme ve problemleri soyut bir şekilde ele alabilme yeteneklerini geliştirmeyi önceliklendirdi. Bununla birlikte, veri analizi, dijital araçların etkin kullanımı ve çevik çalışma metodolojilerine yönelik eğitimler yaygınlaştı” açıklamasını yaptı.

BAŞARININ ANAHTARI ÖĞRENME PROGRAMLARINI ŞİRKET STRATEJİSİYLE UYUMLU KILMAKTA

LinkedIn Yönetici Güven Endeksi’ne göre, 10 küresel yöneticiden 9’u, önümüzdeki altı ay içinde öğrenme ve gelişim alanında yatırım yapmayı planlarken; 10 çalışandan sekizi de aldıkları kurumsal eğitimlerin işlerine bir amaç kattığını ve işyerleriyle bağlarını güçlendirdiğini bildiriyor. Ayrıca kariyer hedeflerinde daha doğru ilerlemelerini sağladığını belirtirken, dünyadaki kuruluşların yalnızca %40’ının olgunlaştırılmış bir kariyer geliştirme girişimlerine sahip olduğu kaydediliyor.

2025’te yapay zeka uyumlu eğitim modelleri daha fazla talep görecek diyen Mustafa Ekim, “Yapay zeka, çalışanların bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunarak eğitim süreçlerini destekleyecek. Ancak bunun için yapay zekanın eğitimlere ve ölçüm sistemlerine doğru entegre edildiği sistemler gerekecek. Biz de kurumsal eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini stratejik bir şekilde yönetmek isteyen şirketler için yeni nesil bir çözüm sunan çevrimiçi değerlendirme platformu olarak, tam da bu noktada devreye giriyoruz. Organizasyonların çalışan gelişimini ve kurumsal hedeflerini birleştiren yenilikçi bir sistem olarak öne çıkıyoruz” dedi.

“HİZMET VERDİĞİMİZ KURUM SAYISINI %50 ARTIRACAĞIZ

Eğitimleri yalnızca bir operasyonel araç olarak değil, aynı zamanda organizasyonların stratejik büyüme hedeflerini destekleyen bir süreç olarak ele aldıklarını belirten TestInvite Kurucusu Mustafa Ekim, “Bireysel gelişimden kurumsal başarıya kadar her adımda fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sınav oluşturucu modülümüz sayesinde, eğitim profesyonellerine zamandan tasarruf ettirirken, sınav süreçlerinin etkinliğini artırıyoruz. Eğitim departmanlarının kolayca oluşturabileceği sınavlar, hem çalışanların yetkinliklerini ölçmek hem de öğrenme hedeflerini desteklemek için özel olarak tasarlanıyor. Ayrıca, kopya çekmeyi engelleyen yapay zeka destekli güvenlik teknolojileri ile sınav sonuçlarının güvenilirliğini en üst seviyeye taşıyoruz. İzlenebilir ve güvenilir sınav sonuçlarımız, eğitim profesyonellerine yalnızca çalışanların bilgi düzeyini değerlendirme fırsatı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini tespit ederek daha etkili öğrenme stratejileri oluşturma imkanı tanıyor” diyerek yapay zeka destekli sistemlerinin faydalarını şöyle paylaştı:

“Geleneksel sınav yöntemlerine kıyasla çok daha kapsamlı ve etkili bir değerlendirme süreci sunarak başarı oranını önemli ölçüde artırıyoruz. Adayların sadece bilgi değil, yetkinlik, davranış ve potansiyellerinin de değerlendirilmesine olanak tanıyoruz. Farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yönelik esnek ve güvenilir çözümler sunarak geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 300’den fazla kuruma hizmet verirken en çok farmakoloji, otomotiv sektörlerinden talep aldık. Dünyanın önde gelen üniversiteleri de sistemimizden faydalandı. Teknolojik dönüşüm ve regülasyonların ışığında 2025’te teknoloji, sağlık, finans, bankacılık ve enerji gibi sektörlerden de talep alacağımızı öngörüyoruz. Hizmet verdiğimiz kurum sayısını %50 oranında artırmayı hedefliyoruz.”

“YAPAY ZEKAYI HER DÜZEYDE VE ALANDA OPTİMİZE EDECEĞIZ”

Bu yıl yapay zekayı her düzeyde optimize edeceklerini söyleyen Mustafa Ekim, “Kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini daha da geliştirmek adına çeşitli yenilikler planlıyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle adayların eksik olduğu alanları tespit edip, bu alanlara yönelik özel eğitim içerikleri ve sınav önerileri sunmayı hedefliyoruz. Bu özellik, bireysel öğrenme deneyimini iyileştirmek için önemli bir adım olacak. Kullanıcıların sınav sonuçlarını daha detaylı inceleyebilmesi için interaktif ve görsel raporlama özellikleri de sunacağız. Ayrıca farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun özel test şablonları geliştiriyor ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için modern bir arayüz tasarımı hazırlıyoruz. Popüler öğrenme yönetimi sistemi (LMS) platformlarıyla daha güçlü entegrasyonlar sağlayarak, kullanıcıların TestInvite’ı mevcut sistemlerine kolayca entegre etmesine olanak tanıyacağız” ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Test uygulamaları, çalışan bağlılığı, gelişimi ve verimliliği üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip. Bu üç alanın birbiriyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu düşünüldüğünde test uygulamaları, hem bireysel hem de kurumsal başarıyı artırmak için vazgeçilmez bir araç haline geliyor. Yalnızca çalışan gelişimi ve verimliliğini değil, aynı zamanda çalışan bağlılığını artırma konusunda da kilit bir rol oynuyor. Bu etkiyi sürdürülebilir kılmak için eğitim süreçlerini mentorluk ve geribildirim mekanizmalarıyla desteklemek, kurumsal başarıyı ileri taşıyacaktır. Biz de kurumların gelecekteki stratejik hedeflerine ulaşmaları için rehberlik ediyor, eğitim ve gelişim süreçlerinde güvenilirlik ve verimliliği standartlaştırıyoruz.”