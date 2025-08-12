Ceyda Ateş iddialı diziyle bomba gibi geliyor! Uzun bir süredir ekranlarda yoktu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altundaş
Ceyda Ateş iddialı diziyle bomba gibi geliyor! Uzun bir süredir ekranlarda yoktu

Adını Feriha Koydum dizisinde 'Hande' karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Ünlü ismin yeni projesi belli oldu.

Uzun bir süredir Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan Ceyda Ateş iddialı projesiyle ekranlara gelecek.

h.webp

Adını Feriha Koydum dizisinde 'Hande' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu TRT tabii’nin yeni dizisi “Benim Adım Aylamaz”ın kadrosunda yer alacak.

MEVLÜDE KARAKTERİYLE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NS Production imzalı dizide Aylamaz rolünü Yağmur Tanrısevsin canlandıracak. Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol’un yazdığı dizinin başrol kadrosuna Ceyda Ateş de katıldı.

o0.webp

Ceyda Ateş dizide “Mevlüde” rolüne hayat verecek. Makedonya’da Aylamaz’ın hayatına girecek olan Mevlüde, kocasını bir kazada kaybetmiş, karnında bebeğiyle kalmış bir kadındır.

KONUSU NEDİR?

10 bölümden oluşan dizi kadın doğum uzmanı olarak şehir hayatını sürdüren, tek dostu yapay zeka olan modern bir kadın olan Aylamaz’ın hikâyesini anlatıyor. Dizide rol alan oyuncular arasında Suzan Kardeş ve Şemsi İnkaya da yer alıyor.

kki.jpg

njnj.jpg

Son Haberler
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Bozüyük’teki ev yangını kısa sürede söndürüldü
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...
Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...
Emniyet kemerinin hayat kurtaran yeni sırrı!
Emniyet kemerinin hayat kurtaran yeni sırrı!