Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan "Adını Feriha Koydum" projesinde canlandırdığı Hande karakteriyle hafızalara kızınan Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile hayatını birleştirerek, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişti.

Son olarak Instagram hesabında paylaştığı bir video ile gündeme gelen Ateş, yürekleri ağza getiren bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, yaşadığı sitede bir timsahın dolaşırken yakalandığını duyurdu.

"ŞİMDİ DOĞAYA GERİ BIRAKILACAK"

Ceyda Ateş, paylaştığı videoda olayı şu sözlerle anlattı, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi uzakta doğasına geri bırakılacak.Baya büyük bir timsahtı." Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok takipçisi, "ABD'de yaşamın tehlikeli yanları" yorumlarında bulundu.