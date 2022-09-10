Ceyda Düvenci kızıyla ilgili soruyu gözyaşlarıyla cevapladı

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, NTV'de ekranlara gelen 'Bambaşka Sohbetler' programında Serkan Altunorak'ı ağırladı. Düvenci, doğumdan hemen sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası olan Melisa ile ilgili soru karşısında gözyaşlarına boğuldu.

"MELİSA'YI 40 YAŞINDA GÖRMEK İSTERİM"

Düvenci, kendisine yöneltilen "Geçmişe dönmek istesen hangi ana dönmek istersin?" sorusuna, "Melisa'yı doğurduğum ana gitmek isterim. Yok, değiştiriyorum; Melisa'nın düşme riski yaşadığı güne gitmek isterim aslında. İleride de Melisa'yı 40 yaşındayken görmek isterim. En merak ettiğim şey bu" cevabı sonrası duygusal anlar yaşadı.

Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.

