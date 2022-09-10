10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ceyda Düvenci kızıyla ilgili soruyu gözyaşlarıyla cevapladı

Ceyda Düvenci kızıyla ilgili soruyu gözyaşlarıyla cevapladı

Oyuncu Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği ‘Bambaşka Sohbetler’ programında serebral palsi hastası olan kızı Melisa ile ilgili gelen bir soru karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncuyu, konuğu Serkan Altunorak teselli etti. 

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 16:18
Takip Et

Ceyda Düvenci kızının hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Ceyda Düvenci kızıyla ilgili soruyu gözyaşlarıyla cevapladı
+
Aa
-

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, NTV'de ekranlara gelen 'Bambaşka Sohbetler' programında Serkan Altunorak'ı ağırladı. Düvenci, doğumdan hemen sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası olan Melisa ile ilgili soru karşısında gözyaşlarına boğuldu.  

"MELİSA'YI 40 YAŞINDA GÖRMEK İSTERİM"

Düvenci, kendisine yöneltilen "Geçmişe dönmek istesen hangi ana dönmek istersin?" sorusuna, "Melisa'yı doğurduğum ana gitmek isterim. Yok, değiştiriyorum; Melisa'nın düşme riski yaşadığı güne gitmek isterim aslında. İleride de Melisa'yı 40 yaşındayken görmek isterim. En merak ettiğim şey bu" cevabı sonrası duygusal anlar yaşadı.

Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
2
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
3
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
4
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
5
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
6
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
7
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Sigarayla önce aracını sonra kendini yaktı
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu. Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Traktör tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿Genç kadın öğretmenevinde intihar etti
﻿ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”
﻿ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”
﻿ABD’den Rus petrolü için tehdit gibi açıklama: “Tavan fiyatı ihlal edenlere soruşturma açacağız”
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Mehmetçik dağlarda PKK peşinde
﻿Mehmetçik dağlarda PKK peşinde
﻿Mehmetçik dağlarda PKK peşinde
﻿16 aylık bebek balkondan düştü
﻿16 aylık bebek balkondan düştü
﻿16 aylık bebek balkondan düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.