Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez el ele. İkili sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez el ele objektiflere poz verdi. Nükhet Duru'nun doğum günü partisine katılan ikili, sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...

2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan ve Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten de Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Geçen günlerde Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündem olan ünlü oyuncu, daha sonra da sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla konuşuldu.

Kural bozarak sevgilisinin fotoğrafını ilk kez yayınlayan Düvenci'nin kaleme aldığı satırlar da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'İyi ki doğdun sevgilim... Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. İyi ki kalbinin peşinden gittin ki biz olduk bu sayede... Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum.'

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! Ele ele poz veren çift ortalığı salladı! Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği bitmişti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER!

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, önceki gün ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi.

Çift Nükhet Duru'nun doğum günü partisine el ele katıldı. İkilinin o anları ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu.