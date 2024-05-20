Ceyda Düvenci'den sevgilisine romantik jest

Geçtiğimiz günlerde aşklarını dosta düşmana duyuran oyuncu Ceyda Düvenci ve radyocu Güçlü Mete birbirlerine iltifatlar yağdırmaya doymuyor.

53 yaşındaki Güçlü Mete, 16 Nisan’da doğum günü olan çiçeği burnunda sevgilisinin doğum gününü “Yaşamın bir mucizesi.. 16 Nisan’da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Mutlu yaşlara sevgilim” diyerek kutlamış büyük aşkını takipçileriyle paylaşmıştı.

Ceyda Düvenci, sevgilisinin bu romantik jestine bugün Instagram’dan cevap verdi. Sevgilisiyle Fethiye’de baş başa tatil yapan Düvenci, Mete’nin fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu “İyi ki doğdun sevgilim… Biliyorum ki hayatına nezaketinle, zekanla, sevginle ve hassasiyetinle dokunduğun herkes için çok kıymetlisin. Benim içinse; iyi ki doğdun ve iyi ki kalbine düştük önce. Biz olmak hayatın en güzel mucizesiymiş. Seni çok seviyorum” diyerek büyük aşkına doğum günü hediyesi verdi.

2014 yılında Kaz Dağları'nda oyuncu Bülent Şakrak ile evlenen 47 yaşındaki Düvenci, geçtiğimiz yıl aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılma kararı almıştı.

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete, 2022 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. 19 yıllık evliliğin ardından ayrılan ikilinin Duru isminde bir kızları var.