Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa sahneye çıkacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa sahneye çıkacak

Ceyda Düvenci'nin müziğe olan yeteneğiyle dikkat çeken 13 yaşındaki kızı Melisa, ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil'in Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserine konuk olacak.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa, müziğe dair hayallerine ilk adımı atacak. Melisa, Nil Karaibrahimgil'le birlikte şarkı söyleyerek sahneye çıkacak.

Annesi Ceyda Düvenci provalardan bir video paylaştı. Düvenci sosyal medyada paylaştığı videoda

Hayatımın şarkısı Kuzey Yıldızı… Canım Nil’in bu harika eseri hayatımızda daha da anlam kazanacak yarından sonra… Yarın akşam bostancı gösteri merkezi’ nde kızım, melisam ilk kez nil’in konserinde sahneye çıkıyor. Birlikte Kuzey Yıldızı’ ını seslendirecekler… Biletler tükenmek üzere… hepinizi bekliyoruz…" dedi.

Oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde programında 13 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa Akgün'ü konuk etmişti. Programda kızıyla duygusal anlar yaşayan Düvenci'nin programı büyük ilgi görmüştü.

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