Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son zamanlarda hem özel hayatı hem de verdiği kilolar ile gündeme geliyor.
Ceyda Düvenci, eski eşi Bülent Şakrak'tan sonra gönlünü ünlü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.
Tatile çıkan Düvenci’den mayolu pozlar geldi. Düvenci tatil pozlarını peş peşe paylaştı.
Düvenci paylaşımlarını ay çiçeği emojisi ile paylaştı. Pozlara kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
6 KİLO VERDİ
Öte yandan Düvenci’nin 2 ayda 6 kilo verdiği de konuşuluyordu.
2015’de dünya evine giren Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’tan geçen yıl boşanmıştı.
Çiftin boşanmaları günlerce gündemde kalmıştı. Ayrıca çiftin ayrılığı için ihanet iddiaları gündeme gelmişti.
Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı ileri sürülmüştü.