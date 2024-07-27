Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu

Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu
Düzenleme: Hatice Özen

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından mayolu fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar gündem oldu.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 1

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son zamanlarda hem özel hayatı hem de verdiği kilolar ile gündeme geliyor.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 2

Ceyda Düvenci, eski eşi Bülent Şakrak'tan sonra gönlünü ünlü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 3

Tatile çıkan Düvenci’den mayolu pozlar geldi. Düvenci tatil pozlarını peş peşe paylaştı.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 4

Düvenci paylaşımlarını ay çiçeği emojisi ile paylaştı. Pozlara kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 5

6 KİLO VERDİ

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 6

Öte yandan Düvenci’nin 2 ayda 6 kilo verdiği de konuşuluyordu.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 7

2015’de dünya evine giren Düvenci eski eşi Bülent Şakrak’tan geçen yıl boşanmıştı.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 8

Çiftin boşanmaları günlerce gündemde kalmıştı. Ayrıca çiftin ayrılığı için ihanet iddiaları gündeme gelmişti.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 9

Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı ileri sürülmüştü.

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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 10
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Ceyda Düvenci'nin mayolu pozları olay oldu 11
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