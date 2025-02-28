Ceyda Düvenci'nin paylaşımı duygulandırdı! İşte doğum gününden özel kareler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ceyda Düvenci'nin paylaşımı duygulandırdı! İşte doğum gününden özel kareler

Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, 14. yaşına girdi.

Ceyda Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile dünya evine girmişti. Bu birliktelikten kızları Melisa doğdu. Çiftin bu evliliği 2013 yılında anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.

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Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastalığına yakalanan kızının sağlığı için ilk andan itibaren büyük bir mücadele verdi.

O küçük kız 14 yaşına girdi. Düvenci, kızının yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı.

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Ünlü oyuncu ve sunucu kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kuzey yıldızım, kızım, hayat öğretmenim, sabrım… iyi ki doğdun canım… seni çok çok çok seviyorum" ifadelerini kulandı.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak da Melisa’nın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi. Şakrak Melisa ile karesine "İyi ki doğdun.Benim en kıyak arkadaşım.." notunu düştü.

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