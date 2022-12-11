Ali Sürmeli'den intihar eden annesine dair çarpıcı açıklama

Annesinin cenaze töreninde konuşan Ali Sürmeli, kolon kanseri tedavisi gören annesinin yaşadığı acılara dayanamayarak hayatına son verdiğini açıklamıştı. Sürmeli, annesinin vefatının üzerinden üç ay geçtikten sonra katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sürmeli, katıldığı programda eylül ayında intihar eden annesi hakkında konuştu. Annesinin kendi hayatında bir oyuncu olduğunu söyleyen Sürmeli, "Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti" dedi.

Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi eylül ayında evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Anne acısıyla yıkılan başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında hem kendi sağlık durumundan hem de annesinin intiharından bahsetti.

"OYUNCULUĞUNDAN BIKIP USANDI"

Annesinin intiharıyla sarsılan oyuncu, "Annem müthiş bir oyuncuydu. Ben de anneme benziyormuşum. Annem sahneye hiç çıkmadı, hayatta oynardı. Bir gün dayanamayarak anneme bir bana Oscar verirlerse sana getireceğim demiştim. Ölene kadar da bu annemin aklına geldi. Annem oyunculuğundan kendi bıkıp usandı ve intihar etti. Benim sonum öyle olmasın diye o yaptı herhalde" dedi.

"BEYİN AMELİYATI DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Düvenci'nin "Seni bir dingin görüyorum" sözleri üzerine kendi sağlık durumundan bahseden Ali Sürmeli, "İki sene önce bir ameliyat yaptılar ve beynimde ne varsa aldılar. Doktorum 'bundan sonra başka bir hayat yaşa' dedi. 2 sene önce beyin kanaması geçirmişim. Bu ameliyat benim için bir dönüm noktası oldu. Ameliyattan sonraki halimden çok memnunum çünkü öncesinde hep başım ağrıyordu. 10 yaşından beri çektiğim baş ağrısından dolayı gitmediğim doktor kalmadı. Ameliyattan sonra hiç baş ağrım olmadı" ifadelerini kullandı.