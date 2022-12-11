11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ali Sürmeli'den intihar eden annesine dair çarpıcı açıklama

Ali Sürmeli'den intihar eden annesine dair çarpıcı açıklama

Yer aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Ali Sürmeli, katıldığı televizyon programında eylül ayında intihar eden annesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 00:40
Takip Et

Ceyda Düvencinin programına katılan Ali Sürmeliden annesinin intiharına dair çarpıcı açıklama

Ali Sürmeli'den intihar eden annesine dair çarpıcı açıklama
+
Aa
-

Annesinin cenaze töreninde konuşan Ali Sürmeli, kolon kanseri tedavisi gören annesinin yaşadığı acılara dayanamayarak hayatına son verdiğini açıklamıştı. Sürmeli, annesinin vefatının üzerinden üç ay geçtikten sonra katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sürmeli, katıldığı programda eylül ayında intihar eden annesi hakkında konuştu. Annesinin kendi hayatında bir oyuncu olduğunu söyleyen Sürmeli, "Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti" dedi.

Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi eylül ayında evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Anne acısıyla yıkılan başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında hem kendi sağlık durumundan hem de annesinin intiharından bahsetti.

"OYUNCULUĞUNDAN BIKIP USANDI"

Annesinin intiharıyla sarsılan oyuncu, "Annem müthiş bir oyuncuydu. Ben de anneme benziyormuşum. Annem sahneye hiç çıkmadı, hayatta oynardı. Bir gün dayanamayarak anneme bir bana Oscar verirlerse sana getireceğim demiştim. Ölene kadar da bu annemin aklına geldi. Annem oyunculuğundan kendi bıkıp usandı ve intihar etti. Benim sonum öyle olmasın diye o yaptı herhalde" dedi.

"BEYİN AMELİYATI DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Düvenci'nin "Seni bir dingin görüyorum" sözleri üzerine kendi sağlık durumundan bahseden Ali Sürmeli, "İki sene önce bir ameliyat yaptılar ve beynimde ne varsa aldılar. Doktorum 'bundan sonra başka bir hayat yaşa' dedi. 2 sene önce beyin kanaması geçirmişim. Bu ameliyat benim için bir dönüm noktası oldu. Ameliyattan sonraki halimden çok memnunum çünkü öncesinde hep başım ağrıyordu. 10 yaşından beri çektiğim baş ağrısından dolayı gitmediğim doktor kalmadı. Ameliyattan sonra hiç baş ağrım olmadı" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
2
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
3
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
4
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
5
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
6
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
7
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
﻿Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
﻿Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
﻿Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
﻿Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
﻿Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
﻿Bursa'da 4 katlı bina içindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı
﻿Bursa'da 4 katlı bina içindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı
﻿Bursa'da 4 katlı bina içindeki eşyalarla birlikte kontrollü olarak yıkıldı
﻿Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var
﻿Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var
﻿Malatya’da feci kaza, işçi servisi ile otomobil çarpıştı onlarca yaralı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.