Adana Ceyhan Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemize hizmet etmiş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" mesajı paylaştı.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Vekili Aydar Yıldız mesajında şunları kaydetti:

“Geleceğimizin mimarı, yarınlarımızın ışığı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanında, büyük bir özveri ve sabırla çalışan tüm öğretmenlerimiz; bilginin, sevginin ve aydınlık bir geleceğin en güçlü temsilcileridir. Çocuklarımızın sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda karakter ve değerlerine de rehberlik eden tüm öğretmenlerimize minnettarız.”

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemize hizmet etmiş ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”