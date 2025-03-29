Ceyhan Belediyesi, bayram öncesinde ilçede temizlik çalışması yaptı

Ceyhan Belediyesi ekipleri, sokakları ve caddeleri süpürge aracının desteği ile temizlerken, kaldırımlar ve caddeler ilaçlı sularla yıkandı. Ardından dezenfekte aracı ile temizlik çalışmaları tamamlandı. Ramazan ayı boyunca ilçedeki tüm camilerde temizlik yapan ekipler, bayram namazı için camilere de gül kokusu sıkarak, dini ibadetlerin huzur içinde yapılmasını sağladı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Bayramı en güzel şekilde karşılamak, hemşehrilerimizin sağlığını ve huzurunu ön planda tutmak bizler için çok önemli. Temizlik, hayatın her alanında olduğu gibi bayramda da çok değerli bir konu. Ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalışarak Ceyhan’ı bayrama hazır hale getirdi. Tüm Ceyhan halkının bayramını kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmelerini diliyorum" dedi.