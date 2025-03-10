Ceyhan Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda emeklilere ne kadar ikramiye verecek?

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde emeklilere verdiği bayram ikramiyesi sözünü bir kez daha yerine getiriyor. Ramazan Bayramı öncesinde en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olan ve belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceğini duyuran Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Ceyhan Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle emeklilere destek olmayı sürdürüyor. 2024 yılı Kurban Bayramı’nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından emekli bayram ikramiyesi 7 bin TL’ye yükseltilmiş, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’yi alan ve belirlenen kriterlere uyan ihtiyaç sahibi emeklilerin kazançları asgari ücrete tamamlanmıştı.

"EMEKLİLERİMİZİN HESAPLARINA BAYRAMDAN ÖNCE İKRAMİYELERİNİ YATIRACAĞIZ"

Emeklilere yönelik desteklerinin süreceğini belirteren Başkan Kadir Aydar, "Kıymetli Ceyhanlılar, seçim döneminde söz vermiştik; ihtiyacı olan emeklilerimize yılda 10 bin TL bayram ikramiyesi vereceğimizi ifade etmiştik. Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bu sözümüzü tuttuk ve birinci taksitini hesaplara yatırmıştık. Şimdi sıra Ramazan Bayramı’nda. Belediye'mizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran ve kriterlere uyan emeklilerimizin hesaplarına bayramdan önce ikramiyelerini yatıracağız. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Başkan Aydar, belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak ödemeler için başvuruların Murat Göğebakan Kültür Merkezi’ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde başladığını duyurdu.