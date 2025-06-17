Ceyhan Belediyesi’ni kimin kazandığı belli oldu! Belediye başkanı görevden alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ceyhan Belediyesi’ni kimin kazandığı belli oldu! Belediye başkanı görevden alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştiren soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasından sonra belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı.

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SEVİL YILDIZ SEÇİMİ KAZANDI!

Ceyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Avukat Sevil Yıldız, Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Kiraz oldu. İlk turda Sevil Yıldız 21, Mustafa Kiraz 10 oyda kaldı. Yapılan ikinci tur seçimlerinde Sevil Yıldız 20, Mustafa Kiraz 11 oy aldı. Üçüncü tur da aynı oy oranında sonuçlanınca Yıldız başkan vekili seçildi.

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