Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Kaymakam Ramazan Kurtyemez'i ağırladı. Belediye binasındaki ziyarette belediye başkan yardımcıları Tarık Yalçınkaya ile Ahmet Akgün de hazır bulundu.

Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, “Başta sayın Kaymakamımız olmak üzere ilçemizdeki tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin geleceği için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.