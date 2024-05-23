Ceyhan nehrinde görülen şey timsah mı? Bütün Afrikalıları Türkiye’ye getirdiler bunu da mı getirdiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ceyhan nehrinde görülen şey timsah mı? Bütün Afrikalıları Türkiye’ye getirdiler bunu da mı getirdiler

Adana Ceyhan nehrinde görülen bir cisim timsaha benzetildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Adana Ceyhan nehrinde görülen cisim çevre halkı tarafından panikle karşılandı. Nehirde görülen şeyin timsah olabileceği üzerinde duruldu.

İddialar sonrası halk paniğe kapıldı. Vatandaşlardan biri nehirde görülen ve timsaha benzeyen cismi kayda aldı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. “Bütün Afrikalıları Türkiye’ye getirdiler bunu da mı getirdiler” yorumu da yapıldı. Türkiye'ye neredeyse her gün bir Afrikalı geliyor.

Türkiye’de timsah ise bulunmuyor. Ancak yurt dışından getirilen timsahları beseleyenler var. Timsahlara çoğunlukla Amerika, Afrika, Madagaskar, Güney ve Doğu Asya ile Orta Avustralya'da bulunuyor.

Öte yandan Türkiye’de 125 milyon yıllık timsah fosili bulunmuştu.

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