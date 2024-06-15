Ceyhan’da 6 ay önceki cinayetin zanlısı yakalandı

Olayın ardından polis, 6 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda zanlıyı yakaladı.

Saat 00.30 sularında Belediye Evleri Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Nihat Öztalum (51) ve oğlu Muhammed Öztek (28), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Muhammed Öztek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan baba Nihat Öztalum ise tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık titiz bir çalışma sonucunda zanlının S.S. olduğunu belirledi ve onu Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evde saklanırken yakaladı.

Emniyet birimleri tarafından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.