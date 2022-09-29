Adana'da uyuşturucu operasyonu

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenledi.

Bir minibüste narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 8 paket içerisinde daralı ağırlığı 45 kilogram gelen esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 145 TL , 1 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli şahıs hakkında TCK-188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak şahıslar gözaltına alındılar.

Kaynak: İHA