Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde yol onarım seferberliği başlatarak, asfalt ve parke yollarda bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor.

'YOLLARIMIZI YENİDEN GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ'

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, İnönü Bulvarı kuzey girişinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Sevgili Ceyhanlılar, İnönü Bulvarı’nın kuzey girişindeyiz. Enerjisa’nın altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol kesimlerinde onarım çalışmalarımıza başladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen tüm bölgelerde eş zamanlı olarak asfalt yama, parke tamiri ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini sağlamak ve konforlu bir kent içi ulaşım ağı oluşturmak. Tüm Ceyhan’da ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde müdahale ederek, yollarımızı yeniden güvenli hale getireceğiz" diye konuştu.

FEN İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yaptığı planlama doğrultusunda mahalle mahalle çalışma yürütüyor. Ekipler, asfalt yama, kaldırım düzenleme ve parke tamiratı çalışmalarını aynı anda farklı bölgelerde sürdürüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.