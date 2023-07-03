Ceyhun Kazancı'dan flaş Coutinho açıklaması

Ceyhun Kazancı'nın basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''COUTINHO OLMAZ''

"Coutinho olmaz. Yıllık ücreti 7 milyon Euro. Bu şartlarda transferi gerçekleşmez. Transfer döneminin son günleri iş değişirse bilemem ama şu an imkansız. Miha Zajc transfer listemizde yok."

''TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ''

"Daler Kuzyaev ve Daniel Amartey konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde 2 oyuncunun da durumu belli olacak. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz."

''ONANA İÇİN TEKLİFTE BULUNDUK''

"Jean Onana için kulübü Lens’e kiralama teklifinde bulunduk. Fakat Lens, Onana’yı bonservisi ile vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk."

HALİL DERVİŞOĞLU VE YUSUF YAZICI

"Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik. Yusuf Yazıcı gündemimizde yok."

''TAYFUR İÇİN 1 MİLYON EURO İSTİYORLAR''

"Tayfur Bingöl için Alanyaspor 1 milyon Euro istiyor. Bu şartlarda transfer zor. Eğer bonservis bedeli düşerse tekrar görüşürüz."

''SAISS AYRILMAK İSTİYOR''

"Romain Saiss ayrılmak istiyor. Fakat henüz istediğimiz düzeyde bir teklif gelmedi. Beklentimizi karşılayan teklif gelirse ayrılığını onay veririz."

''LANZINI GÜNDEMİMİZDE OLMADI''

"Lanzini gündemimizde hiç olmadı. Transfer listemiz değil. Lanzini ile ilgili bir girişimimiz olmayacak."