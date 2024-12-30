Ceyhun Yılmaz'ın baba itirafı: 2 ay boyunca sürdü

Açıklamaları ile sık sık dikkat çeken ünlü isim Ceyhun Yılmaz bu kez babası ile ilgili itirafı ile dikkatleri üzerine çekti.

'Çakallarla Dans' ve 'Maskeli Beşler' gibi komedi filmleri ile hatırladığımız Ceyhun Yılmaz, son zamanlarda oyuncu Müjde Uzman'a yıllar önce söylediği bir argo kelime nedeniyle gündeme gelmişti.

Ceyhun Yılmaz katıldığı programda çocukluğuna bir itirafta bulunarak babası ile ilgili lunapark anısını anlattı.

"KEŞKE BİR KERE GÖTÜRSEYDİN BARİ"

Ceyhun Yılmaz, küçük yaşlarında babasının kendisini 2 ay boyunca lunaparka götürdüğünü söyleyerek "2 ay boyunca her pazar sabahı lunaparka götürdü. 'Lunapark değildi orası, başka bir evin bahçesinde oynadık. Babam da birileriyle oynuyordu. Sonra babamın beni lunaparka götürmediği ve annemi aldattığı anlaşıldı. Baba bari bir kere götürseydin.” dedi.