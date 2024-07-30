Ceylan’dan beyaz bikini şovu. Milyonluk teknesinde güneş banyosu. 20’lik genç kızlar yanında hikaye

Küçük Ceylan olarak hayatlarımıza giren Ceylan, kariyeri, özel hayatı, geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık yenilediği imajıyla yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı.

Ceylan son dönemlerde ise Bodrum'daki 500m2'lik villası ve milyonluk teknesiyle gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, lüks teknesinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Beyaz bikinisi ile kamera karşısına geçen Ceylan, teknede güneşlendiği anları kayıt altına alarak yayınladı.

İşte o paylaşım...

Küçük Ceylan olarak hafızalara kazınan türkücü Ceylan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık yenilediği imajıyla da dikkat çeken Ceylan, son olarak Bodrum'daki 500m2'lik villası ve milyonluk teknesiyle gündem oldu.

Bodrum'daki 500m2'lik villasından yaptığı paylaşımlarla magazin manşetlerini süsleyen Ceylan, lüks teknesiyle gündeme geldi.

Beyaz bikinisi ile kamera karşısına geçen Ceylan, teknede güneşlendiği anları kayıt altına alarak yayınladı.

Ünlü türkücünün teknesi çok konuşulurken Ceylan'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı.

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'un Fındıkzade semtinde doğdu.

Aslen Tuncelili ve Zaza kökenlidir. Babasının desteğiyle 7 yaşında düğünlerde şarkı söylemeye başladı ve 10 yaşında ilk albümünü çıkardı.

"Küçük Ceylan" olarak tanınan sanatçı, 1986 yılında çıkardığı "Seni Sevmeyen Ölsün" albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı ve sinema filmlerinde rol aldı.

Ceylan, geçirdiği estetik operasyonlar ve sık sık yenilediği imajıyla da dikkat çekmekte.