Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı

Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı
Düzenleme: Kaynak: AA

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'a 88 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarlalara, 229 biçerdöverle hasada başlandı.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 1

Onlarca biçerdöver sıraya girdi...Buğday tarlasına girdi. İşte 88 Bin futbol sahası büyüklüğündeki buğday tarlalarına giren 229 biçer döver Ceylanpınar'da hasada başladı.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 2

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 3

Ceylanpınar Tarım İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösteriliyor.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 4

Türkiye'nin en büyüğü olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 5

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi, yaklaşık 88 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 229 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçiyle devam ediyor.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 6

Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle devam eden çalışmalarda, 7 bin 205 dekarlık alanda arpa hasadı tamamlanırken, bu üründen 2 bin 800 ton rekolte elde edildi.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 7

İşletmenin 142 bin 405 dekar kuru buğday ekili alanlarındaki hasat faaliyetleri devam ederken, sulu şartlarda tohumluk üretim amaçlı olarak ekilişi yapılan 404 bin 329 dekar alandaki buğday hasadına ise 5 Haziran Çarşamba günü başlanması planlanlanıyor.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 8

Buğday hasadının 20 ila 35 günlük süreçte tamamlanması hedefleniyor.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 9

Açıklamada Güzlük ekilişi yapılan tarımsal ürünlerin hasat döneminin devam ettiği aktarıldı.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 10

Açıklamada, "Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde kurulu olan işletmenin kuru ve sulu alanlarında buğdayın yanı sıra mercimek, tohumluk fiğ olmak üzere muhtelif güzlük ekilişlerle birlikte toplam 625 bin 205 dekar alanda hasat faaliyetleri gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

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Ceylanpınar'da 229 biçerdöverle hasat başladı 11
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